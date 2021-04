San Gavino Monreale. Ancora in aumento i positivi al Covid

Le nove persone attualmente positive sono tutte in isolamento domiciliare

Di: Redazione Sardegna Live

Se per qualche giorno San Gavino Monreale è stato Covid-free, ora deve fare i conti con un nuovo aumento di positivi, anche se per ora non apparentemente preoccupante. Secondo l’ultimo aggiornamento fornito ieri da Ats e comunicato dall’amministrazione comunale guidata da Carlo Tomasi, ci sono 9 positivi, due in più rispetto al precedente rilevamento, tutti in isolamento domiciliare. Sono 28 le persone in quarantena. Dall’inizio della pandemia, dunque, a San Gavino ci sono stati 157 nuovi casi.