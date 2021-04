Aumentano i controlli sugli arrivi in Sardegna: oltre 3.200 in porti e aeroporti

Effettuati anche 37 controlli nel territorio

Sempre più serrati i controlli in porti e aeroporti dell'Isola da parte del Corpo forestale della Regione, per monitorare gli arrivi e vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza Covid.

Tra le ore 18 del 1 aprile e le ore 18 del 2 aprile, sono stati effettuati 3.235 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 1.096 nell’aeroporto di Cagliari e 594 in quello di Alghero; 1.117 nel porto di Olbia, 228 in quello di Porto Torres, 106 a Golfo Aranci, 42 a Cagliari e 52 a Santa Teresa di Gallura.

E’ stata notificata una contestazione al porto di Olbia per mancata registrazione nell'applicazione “Sardegna sicura”. Sono stati effettuati anche 37 controlli nel territorio.