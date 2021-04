Iglesias, ubriaco in macchina incidenta: denunciato 46enne di Gonnesa

La denuncia è relativa a un sinistro stradale avvenuto lo scorso 19 marzo

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Iglesias i carabinieri della locale Stazione, nello sviluppo degli accertamenti relativi a un sinistro stradale autonomo occorso in data 19 marzo in località "Bindua", hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di ebbrezza un 46enne di Gonnesa.

L'uomo, a causa delle lesioni riportate, era stato condotto all’ospedale Sirai di Carbonia. Come previsto per legge in queste circostante, nell’immediatezza dell’accesso in ospedale, egli era stato sottoposto ad accertamenti sanitari finalizzati all'individuazione di eventuali sostanze alcoliche o psicotrope contenute nel sangue.

Gli esiti hanno rivelato un tasso alcolico di 2.17 g/l, che all’atto dell’incidente doveva essere anche maggiore. I Documenti di guida e di circolazione dell’uomo erano già stati già ritirati quel giorno dai carabinieri intervenuti sul posto.