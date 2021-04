Cagliari. Tamponamento nell'Asse Mediano: 46enne al pronto soccorso

La donna, che ha tamponato una Fiesta guidata da una 50enne, ha avuto la peggio

Di: Giammaria Lavena

Tamponamento sull'Asse Mediano di Scorrimento al km 7,200, in direzione Poetto. Una 46enne cagliaritana alla guida di una Seat Ibiza , per cause ancora da accertare, ha tamponato una Ford Fiesta condotta da una cagliaritana di anni 50.

Ad avere la peggio è stata la conducente della prima, che è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso del policlinico universitario con assegnato codice giallo.

Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge.