Covid, Rt in Sardegna sale a 1.18. Quasi 1.200 contagi in una settimana

L'Isola è fra le 11 Regioni con Rt superiore a 1

Di: Giammaria Lavena

Sale l'indice di trasmissibilità in Sardegna: secondo la bozza dell'Istituto superiore l'Rt passa dall'1.03 della scorsa settimana all'1.18. Alla vigilia dell'ingresso in zona rossa per le sole festività pasquali, l'Isola è tra le 11 regioni con Rt superiore a 1. Determinanti i numerosi Comuni diventati zona rossa e il balzo dei contagi negli ultimi 14 giorni dell'84,2%.

In termini assoluti, come evidenzia l'Iss nelle sua tabelle, nel periodo 22-28 marzo il numero dei contagi settimanali da Covid sale a 1198 (794 nel periodo precedente) e fa schizzare a 74,8 l'indice per 100mila abitanti (49,6 la settimana prima). Resta moderata, ma "ad alta probabilità di progressione", la classificazione complessiva del rischio.

Secondo l'ultimo monitoraggio di Agenas aumenta inoltre dell'1% (15%) l'occupazione di posti letto Covid nei reparti di medicina; resta invece stabile al 16% la pressione sulle intensive.