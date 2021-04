Lockdown a Pula: 13 comuni sardi in zona rossa

Blocco in vigore fino al 16 aprile

Di: Redazione Sardegna Live

Il comune di Pula entrerà in zona rossa da mezzanotte a causa del diffondersi dei contagi da coronavirus. Sale a 13 il numero dei Comuni sardi in lockdown.

La nuova ordinanza della sindaca Carla Medau dispone la zona rossa sino al 16 aprile. Saranno vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio se non per comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità. Divieto di visita a parenti e amici e sospeso il commercio al dettaglio tranne gli alimentari, barbieri e parrucchieri. Aperte edicole, tabaccai e farmacie e parafarmacie. Chiusi parchi, giardini e cimitero.

Analoghe disposizioni hanno riguardato nei giorni scorsi Bono, Bultei, Burcei, Donori, Gavoi, Golfo Aranci, Pozzomaggiore, Samugheo, Sindia, Soleminis, Uri e Villa San Pietro.