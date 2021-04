Nuoro. "Pazienti in attesa da 20 ore davanti al pronto soccorso, peggio di novembre"

La segnalazione: "Non ci sono sedie né bagni chimici per pazienti e operatori"

Di: Redazione Sardegna Live

La redazione di Sardegna Live ha ricevuto una segnalazione da parte di un lettore che vuole rimanere anonimo.

Nel video e nella foto pubblicate, "la situazione delle ambulanze in attesa davanti al pronto soccorso Covid di Nuoro: peggio di novembre".

"I pazienti - spiega il lettore - sono in attesa all'interno delle ambulanze già da 20 ore senza poter bere né mangiare". Situazione difficile anche per gli operatori, impossibilitati ad "andare in bagno o potersi sedere, in quanto nel nuovo pronto soccorso Covid non è presente nulla, né un bagno chimico esterno ne una tenda con una sedia per poter riposare".