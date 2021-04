Caos Covid a Bosa: "C'è molta incertezza sul numero reale dei contagi"

I positivi accertati sono 19, di cui 5 ricoverati. Il sindaco: "Sappiamo poco delle persone risultate positive in seguito ai tamponi effettuati sui contatti dei pazienti"

Di: Redazione Sardegna Live

"È di 19 il numero delle persone positive, di cui 5 ricoverate presso diversi ospedali. C'è molta incertezza sul numero reale delle persone attualmente positive. I dati presenti nella piattaforma Covid parlano di 14 positivi, di cui 13 a domicilio e uno in Ospedale. In realtà i positivi risultano 19: 14 a domicilio (tra questi 3 operatori sanitari) e 5 ricoverati presso diversi ospedali, una si trova in rianimazione e desta forti preoccupazioni". E' l'aggiornamento fornito dal sindaco di Bosa Pier Franco Casula, che aggiunge: "Questi dati sono stati recuperati attraverso contatti con i diretti interessati, mentre non abbiamo ricevuto altre informazioni sui numeri relativi ai positivi presso il nostro ospedale, tra pazienti e operatori. Poco sappiamo delle persone risultate positive a seguito dei tamponi effettuati sui contatti dei pazienti e operatori succitati".

"Incertezze - prosegue il primo cittadino - anche sulle persone che dovrebbero trovarsi in quarantena. Sarà nostra premura chiedere informazioni. Sulle vaccinazioni le uniche notizie in nostro possesso sono che le operazioni di vaccinazione riprenderanno a metà del prossimo mese, ma non è dato sapere le modalità di svolgimento e le diverse fasce di priorità, delle quali si sta occupando 1'ASL".

"Alla luce delle pochissime informazioni, tante incertezze e molti dubbi sulla situazione reale dei contagi, che limitano fortemente l'attività del C.O.C., è nostra intenzione convocare e aggiornare in tempi stretti il Comitato Operativo Comunale, estendendo l'invito a partecipare ai medici di famiglia, ai dirigenti scolastici e alle forze dell'ordine. Sarà invitato a partecipare anche il Commissario Straordinario dell'ASSL di Oristano, per fare il punto della situazione, chiarire gli aspetti legati alle informazioni che devono essere date all'autorità sanitaria locale, affinché si possano attivare i servizi di competenza".

"Al momento non ci sono le condizioni per l'emanazione di ordinanze sindacali specifiche - conclude Casula -, ma si farà riferimento ai Decreti Governativi e alle Ordinanze regionali per le misure Covid-19 (da sabato a lunedì compreso zona rossa, da martedì zona arancione). Considerata la particolare situazione invitiamo tutti i cittadini, per qualsiasi necessità legata all'emergenza Covid-19, ad informare tempestivamente il COC attraverso il Sindaco o il Vice Sindaco o la Comandante della Polizia Municipale e i Vigili".