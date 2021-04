Vaccini, iniziato sopralluogo Figliuolo in hub Fiera a Cagliari

Il commissario straordinario per l'emergenza inaugurerà un altro hub, destinato unicamente ai richiami

Di: Giammaria Lavena

Il commissario straordinario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, ha iniziato il suo sopralluogo nell'hub della Fiera di Cagliari, dove avviene la somministrazione di mille dosi di vaccino giornaliere. Figliuolo inaugurerà un altro hub localizzato in un padiglione a fianco destinato unicamente ai richiami.

Il generale è a Cagliari da ieri e si è già consultato con i medici del dipartimento militare che, a quanto si apprende, avrebbero apprezzato il modello organizzato dalla struttura commissariale della Regione.

Quest'ultima avrebbe già fatto notare al commissario per l'emergenza la carenza di personale per le inoculazioni, condizione necessaria per raggiungere il target regionale prefissato di 15mila vaccinazioni al giorno.