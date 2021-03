Oggi in Sardegna il dato peggiore del 2021: mai così tanti contagi dal 2 dicembre

Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale 444 casi di positività

Di: Redazione Sardegna Live

Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 444 casi di positività al Covid-19 in Sardegna con oltre 18mila tamponi eseguiti. E' il dato peggiore del 2021, mai così tanti contagi dal 2 dicembre 2020, quando furono 445.

Nel frattempo, nell'Isola si amplia la platea delle persone che possono dare la propria disponibilità a vaccinarsi. Da oggi al portale di Sardegna Salute potranno iscriversi anche i cittadini nati nel 1942, 1943 e 1944 che non hanno alcuna esenzione per patologia. Inizialmente l'adesione era limitata agli over 80, poi, secondo il programma stabilito dalla Regione, è stata allargata anche al personale docente e non docente (inclusi i supplenti) delle scuole statali il cui nominativo è incluso nell'elenco fornito alla Regione dal Ministero dell'economia e delle finanze e al personale docente e non docente delle scuole paritarie il cui nominativo è incluso negli elenchi progressivamente forniti alla Regione dalle rispettive scuole.

Secondo il report del governo la Sardegna ha leggermente accelerato sulle somministrazioni, pur attestandosi ancora al penultimo posto in Italia, con l'80,7% delle dosi inoculate (228.435 su 283.190 consegnate).