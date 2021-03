Vaccini. In Sardegna prenotazioni anche per cittadini nati dal '42 al '44 senza patologie

Ieri somministrate oltre 6.500 dosi. Il 14% dei sardi ha fatto il vaccino (solo il 3,8% ha fatto anche la seconda dose)

Di: Giammaria Lavena

La Sardegna mira ad estendere la platea di persone che possono dare la propria disponibilità a vaccinarsi. Da oggi al portale di Sardegna Salute, nella sezione dedicata ai vaccini, potranno iscriversi anche i cittadini nati nel 1942, 1943 e 1944 che non hanno alcuna esenzione per patologia, il cui nominativo verrà progressivamente inserito nel portale, dove occorre inserire i dati della propria tessere sanitaria.

L'adesione, inizialmente limitata agli over 80 poi, è stata allargata secondo il programma stabilito dalla Regione e ribadito recentemente dal governatore Christian Solinas e dall'assessore della Sanità Mario Nieddu anche al personale docente e non docente (inclusi i supplenti) delle scuole statali il cui nominativo è incluso nell'elenco fornito alla Regione dal Ministero dell'economia e delle finanze e al personale docente e non docente delle scuole paritarie il cui nominativo è incluso negli elenchi progressivamente forniti alla Regione dalle rispettive scuole.

Nella giornata di ieri sono state somministrate 6.597 dosi, di cui 5.030 prime inoculazioni e 1.567 richiami. Attualmente, in rapporto alla popolazione, è stato vaccinato il 14,01% dei sardi (prima dose il 10,23% ed entrambe le dosi il 3,78%). Domani nell'Isola è atteso, per fare il punto della situazione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l'emergenza, che farà anche alcuni sopralluoghi e si recherà all'hub allestito alla Fiera di Cagliari.