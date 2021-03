Vaccini. In Sardegna arrivate 21mila dosi Pfizer. Somministrazioni al 79%

Venerdì arriveranno oltre 13mila fiale di Moderna, entro giugno 200mila dosi Johnson e Johnson

Di: Giammaria Lavena

Sono arrivate in Sardegna altre 21.060 dosi del vaccino anti-Covid 19 della Pfizer, come confermato dall'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu. Inoltre nei prossimi giorni nell'Isola sbarcheranno nuovi carichi, per dare ulteriore impulso alla campagna vaccinale.

Nel dettaglio, venerdì 2 aprile dovrebbero arrivare 13.100 fiale di vaccino Moderna, parte della consegna di 77.080 dosi prevista entro il 31 marzo e che comprende anche 35.900 vaccini di Vaxzevria (AstraZeneca).

Per il 12 aprile dovrebbero poi arrivare altre 82mila dosi Pfizer ed entro giugno circa 200mila dosi di Johnson e Johnson. Ad oggi nell'Isola sono state somministrate 223.87 dosi su 283.190 consegnate, il 79,1%.