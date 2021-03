Teulada. Ribaltò con una ruspa l'auto dei carabinieri: cuoco "4 Ristoranti": condannato a 6 anni e 8 mesi

Il giudice, in ogni caso, dopo quasi 5 mesi di custodia cautelare in carcere, ha disposto i domiciliari

Di: Redazione Sardegna Live

È stato condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione per tentato omicidio lo chef Alessio Madeddu, 51 anni di Teulada, conosciuto per la sua partecipazione al programma di Sky "4 Ristoranti" con Alessandro Borghese.

Lo scorso 2 novembre, secondo l’accusa, l’uomo era stato scoperto dai carabinieri ubriaco alla guida della propria auto, aveva rifiutato di sottoposi al test con l'etilometro e gli era stata ritirata la patente. Lui, per ripicca, era tornato sul posto con una ruspa, aveva ribaltato l'auto dei carabinieri e cercato anche di investire i militari.

Per il cuoco il pubblico ministero Gilberto Ganassi aveva chiesto una condanna a 7 anni di reclusione per duplice tentato omicidio, danneggiato e resistenza. Con una lunga arringa davanti al giudice Roberto Cau, il difensore Gianfranco Trullu ha cercato di chiarire che non c'era alcuna intenzione da parte del 51enne di travolgere i carabinieri con la ruspa, ma alla fine dopo un'ora di camera di consiglio è arrivata la sentenza che condanna Madeddu per tutte e tre le contestazioni.

Il giudice, in ogni caso, dopo quasi 5 mesi di custodia cautelare in carcere, ha disposto i domiciliari, consentendo allo chef di uscire dal penitenziario di Uta nel quale era rinchiuso dal giorno dell'arresto.

I due militari che lo hanno arrestato si sono costituiti parte civile con l'avvocata Anna Maria Busia.