Alghero. Le vie della Settimana Santa si colorano di rosso

Di: Redazione Sardegna Live

La Settimana Santa ad Alghero mantiene anche simbolicamente la suggestione dei riti che rappresentano i momenti più significativi del coinvolgimento popolare. Le principali vie delle processioni si tingono di rosso, come se dovessero essere percorse dai fedeli con i “farols”. Drappi rossi sui lampioni, in segno di dedizione della tradizione che anche quest’anno viene sospesa dall’emergenza sanitaria che hanno costretto Comune, Fondazione Alghero e Diocesi alla condivisione a distanza delle funzioni, che saranno trasmesse via streaming sul canale Youtube della Diocesi di Alghero - Bosa e il Desclavament del Venerdì Santo in diretta sull'emittente Catalan Tv.

“Abbiamo voluto aggiungere un ulteriore segno che simbolicamente richiama alla nostra tradizione; molte delle illuminazioni si colorano di rosso per richiamare a quell’atmosfera che rende la Settima Santa di Alghero tra le più suggestive in Sardegna” afferma Marco Di Gangi, Assessore alla Cultura e Turismo. Il rito tradizionale del Desclavament sarà strettamente vincolato al rispetto delle regole sul distanziamento che determina il numero massimo di presenze già previsto per ogni chiesa.