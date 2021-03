Vaccini: dopo le polemiche salta la somministrazione al personale dell'assessorato alla Sanità

La somministrazione ad una cinquantina di dipendenti della Regione è saltata per un problema organizzativo nella fornitura di aghi e siringhe

Di: Redazione Sardegna Live

L'appuntamento era per le 18 di ieri al centro vaccinale dell'ospedale Brotzu di Cagliari, ma la somministrazione dei vaccini di AstraZeneca ai dipendenti dell'assessorato alla Sanità della Regione Sardegna è stata rinviata.

A determinare lo slittamento delle somministrazioni ad una cinquantina di dipendenti della Regione sarebbe stato un problema organizzativo nella fornitura di aghi e siringhe.

L'iniziativa che aveva innescato le polemiche da parte dell'opposizione in Consiglio regionale, ma l'assessore della Sanità Mario Nieddu ha spiegato che "dall'inizio dell'emergenza il personale degli uffici della direzione generale è in prima linea anche per il rapporto diretto con gli operatori sanitari impegnati sul fronte del virus, con grandi rischi".