Uri, due giovani in giro di notte nonostante la zona rossa: sanzionati

Fermati dai carabinieri non avrebbero fornito alcun giustificato motivo

Di: Giammaria Lavena

La scorsa notte ad Uri, centro nel quale attualmente vige la "zona rossa" per via del consistente numero di abitanti positivi al Covid, durante un servizio preventivo per la verifica del rispetto delle disposizioni anti pandemiche, i carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato due 17enni del luogo.



I due giovani infatti, senza giustificato motivo, sarebbero stati colti dai militari ad aggirarsi per le vie del paese violando l’obbligo di permanenza domiciliare notturno imposto dalle attuali norme.