Sassari. Vendevano marijuana dalla loro abitazione nel centro storico: arrestata coppia

Colti in flagrante mentre cedevano lo stupefacente a un cliente, che si sarebbe dato alla fuga gettandolo a terra

Di: Giammaria Lavena

Ieri, nel centro storico di Sassari, i carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato A.S.G., 48enne disoccupato sassarese, e la sua convivente, S.J., 32enne disoccupata originaria della Bosnia, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

I due sarebbero stati notati mentre, dall’interno della loro abitazione, cedevano una dose di marijuana ad un terzo uomo, che, nel corso dell’intervento, è fuggito a piedi nelle vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce e gettando per terra lo stupefacente appena ricevuto, recuperato dai militari intervenuti.

La conseguente perquisizione dell’abitazione della coppia avrebbe permesso di rinvenire circa 300 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e la somma di circa 200 euro in contanti, ritenuti il frutto dell’attività illecita. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

La donna, che nel tentativo di impedire l'ingresso dei militari all'interno dell'abitazione ne avrebbe strattonato uno, è stata deferita all’autorità giudiziaria anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Gli arrestati, dopo i dovuti adempimenti, su disposizione dell’autorità giudiziaria sono stati ricondotti presso la loro abitazione, dove permarranno in regime di arresti domiciliari in attesa di essere sottoposti al giudizio per direttissima.