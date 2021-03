Perde il controllo della moto e vola sull'asfalto

Incidente sull'Asse Mediano in direzione Pirri

Di: Redazione Sardegna Live

Un 22enne cagliaritano, in sella a un'Honda Silverwing, percorreva l'Asse Mediano diretto verso Pirri quando, arrivato al km 4+260, nell'affrontare una curva a destra ha perso il controllo del mezzo.

Il giovane è precipitato a terra e dopo aver strisciato per circa 90 metri si è fermato al centro della strada.

Il centauro, contuso, è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu in codice giallo. Sul posto la Polizia Locale, che per poter effettuare i rilievi di legge e consentire le operazioni di soccorso in sicurezza, ha chiuso momentaneamente il transito in quel tratto di strada. Inevitabili i disagi per la viabilità.