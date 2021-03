Covid, lezioni sospese in diverse scuole di Cagliari

Arriva l'ordinanza del sindaco Truzzu

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco Paolo Truzzu ha disposto la sospensione delle lezioni in presenza presso l'Istituto Secondario di Primo Grado “Vittorio Alfieri” e la chiusura del plesso, temporaneamente e in attesa delle indagini epidemiologiche, con decorrenza immediata e sino all'11 aprile compreso.

Sospese anche le lezioni in presenza presso il Liceo Scientifico “L. B. Alberti” nel plesso centrale di viale Colombo e chiuso lo stesso plesso fino al 10 aprile.

Il primo cittadino ha disposto inoltre la sospensione delle lezioni in presenza presso la Scuola Primaria "Giovanni Lilliu", nel plesso di via Garavetti fino all'11 aprile e nel plesso di via Caboni fino al 7 aprile. Entrambi i plessi dovranno osservare la chiusura per il periodo indicato.

Prima delle riaperture, tutti gli edifici scolastici su indicati dovranno essere sanificati. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di alcuni casi di infezione da Covid 19.