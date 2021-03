Cagliari. Abbattimento dei silos, domani la terza esplosione?

Soltanto ieri l’esplosione che ha mandato in frantumi le parti più vicine alla torre di servizio

Di: Redazione Sardegna Live

La demolizione dei silos nei pressi del porto dovrebbe proseguire domani e non, come inizialmente previsto, la prossima settimana. Soltanto ieri l’esplosione che ha mandato in frantumi le parti più vicine alla torre di servizio. E domani, presumibilmente tra le 13 e le 15, dovrebbe essere la volta di un altro blocco dei silos.