Quartu. Covid, sospetta positività: il sindaco chiude la scuola d'infanzia di via Palestrina

Ordinanza n.23 del 26.03.2021

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Quartu Sant’Elena, Graziano Milia, ha disposto la chiusura temporanea della scuola d'infanzia di via Palestrina.

Il provvedimento è stato preso dal primo cittadino in seguito alla “segnalazione di casi di sospetta positività al Covid-19 in diverse classi dell'Istituto Comprensivo n.1 "Porcu Satta" sede "Infanzia Via Palestrina", così come riportato in data 25.03.2021 nella comunicazione del Direttore sanitario del servizio Igiene e Sanità Pubblica, dipartimento di prevenzione Sud dell'ATS Sardegna, Dott. Antonio Frailis, prot. PG/2021/108456.

La chiusura consentirà lo svolgimento delle procedure di sanificazione e delle indagini epidemiologiche del caso.