Alghero, accordo con WeClean: progetto per una Sardegna più pulita

Conoci: "Importante dare un chiaro segnale di fiducia nel futuro mettendo al centro l’importanza dell'ambiente"

Di: Giammaria Lavena

Sono oltre quattromila le tipologie di rifiuti che lo scorso anno sono state censite nelle spiagge sarde. Mozziconi di sigaretta e plastica comandano la classifica, seguiti da vetro e ceramica. Di anno in anno la sporcizia di arenili e in generale di aree di pregio naturalistico intacca l’immagine dell’Isola, con danni che si riflettono non solo a livello ambientale ma anche economico e turistico. Pianificare un progetto generale ed efficace di pulizia che non sia circoscritto alla ripresa della stagione estiva ma determini un reale cambio di passo culturale e contempli l’assunzione di consapevolezza e responsabilità di cittadini e vacanzieri – è la linea da seguire per una reale rinascita dell’isola.

Il Comune di Alghero e l’Ente Parco di Porto Conte hanno così formalizzato nei giorni scorsi un accordo di patrocinio e collaborazione con l’Associazione WeClean, Ente no-profit che ha come obiettivo la pulizia, la salvaguardia e la riqualificazione delle zone di pregio paesaggistico e ambientale del Nord Sardegna e lo sviluppo di attività educative e informative per promuovere, soprattutto nelle giovani generazioni, la sensibilità, l’attenzione e l’azione nel campo della protezione ecologico-ambientale del territorio. Si tratta di un progetto pilota che parte da una delle aree più belle e apprezzate dell’Isola, e che è destinato a replicarsi nei prossimi mesi in altre parti della Sardegna.

WeClean, di concerto con gli Enti Locali e con la collaborazione di Aziende del territorio, operatori del settore turistico e cittadini, svilupperà interventi mirati da compiersi con tecnologie a impatto zero, dallo studio delle aree con impiego di droni, all’intervento di pulizia e risanamento con l’ausilio di mezzi elettrici. “Crediamo che in un momento complesso dal punto di vista economico, sociale e turistico - dichiara Mario Conoci, sindaco di Alghero - sia importante dare un chiaro segnale di fiducia nel futuro mettendo al centro l’importanza dell'ambiente e il protagonismo dei giovani nella promozione di una nuova sensibilità, nella tutela e valorizzazione della straordinaria ricchezza che ci circonda”.

“Le porte del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta sono sempre aperte ad iniziative del genere volte a sensibilizzare cittadini e turisti sulle tematiche ambientali per ridurre sempre più, fino a cancellarlo, l’uso della plastica e altro materiale inquinante – commenta il presidente del Parco di Porto Conte Raimondo Tilloca - Sono azioni e progettualità virtuose, condivisibili e da sostenere al fine di percorrere quel tracciato di tutela e preservazione della nostra natura che costituisce da tempo il dna del Parco e Area Marina”.

“Il progetto non poteva non raccogliere il plauso del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina dal momento che risponde ad una prioritaria esigenza di responsabilizzare i cittadini e i turisti sul danno causato dall’abbandono di rifiuti – ha aggiunto la consigliera del direttivo del Parco Lina Bardino. “La nostra collaborazione con WeClean sarà ampia e qualificata e prevederà anche il coinvolgimento del nostro centro di educazione ambientale per uno scambio culturale di progetti ed iniziative di comune interesse a partire dalla spiaggia di Mugoni” ha commentato il direttore del Parco Mariano Mariani. “L'impegno a salvaguardare la splendida realtà territoriale algherese - sottolinea a sua volta l’assessore all’Ambiente Andrea Montis - richiede non solo un costante impegno da parte degli organi preposti alla pulizia del territorio, ma il vero obiettivo è rendere evidente alle persone, soprattutto ai giovani, che occorre un cambio di mentalità. Proteggere e valorizzare la natura deve diventare naturale”.

Anche per questo WeClean, come spiega la Presidente dell’Associazione Elisabetta Murenu, promuoverà un programma di “adozione” di spiagge, dune, sentieri, luoghi storici al quale potranno aderire, oltre alle Istituzioni, anche Aziende, operatori del settore del turismo e della ricettività, semplici cittadini, scuole. Chi adotterà virtualmente una porzione di territorio, avrà accesso a una Community che, nel condividere medesimi ideali e valori, offrirà opportunità di partecipazione diretta alle iniziative dell’Associazione e riconoscerà questo impegno con un efficace sistema di punteggi, bonus, specifici privilegi. Attraverso la campagna “Adotta i Tuoi Luoghi Del Cuore”, Enti pubblici, Aziende private, singoli cittadini, possono così tutelare specifiche porzioni di territorio, sulle quali l'Associazione interverrà con azioni di valorizzazione e tutela condotte da personale specializzato e retribuito, eseguite con professionalità nell'arco dell'intero anno.

E' naturalmente previsto anche il coinvolgimento di volontari (Cleaners), che possono partecipare individualmente o in gruppo iscrivendosi attraverso una apposita app o tramite i nostri social network, e ottenendo in cambio riconoscimenti e vantaggi concreti legati a un sistema di punteggio. Sarà quindi l’intero tessuto sociale a essere coinvolto e a promuovere una rete virtuosa di partecipazione e impegno. L’inizio dell’attività operativa di WeClean è previsto per il prossimo mese di giugno, con una serie di interventi programmati per l’intero anno 2021.