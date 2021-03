Cagliari. Il sindaco Truzzu chiude 4 plessi scolastici per alcuni contagi Covid

Rimarranno chiusi sino al 6 aprile

Di: Giammaria Lavena

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, ha disposto con un'ordinanza la sospensione temporanea, in attesa delle indagini epidemiologiche, delle lezioni in presenza in numerosi plessi scolastici sino al 6 aprile.

Si tratta dell'Istituto Comprensivo Statale “Satta -Spano – De Amicis” plesso Spano, l'Istituto Comprensivo “Randaccio – Tuveri - Don Milani” plesso scuola Primaria "Via Is Guadazzonis", il Liceo Linguistico, Umanistico, Economico e Sociale Eleonora D'Arborea” plesso “Via San Salvatore Da Civita” e il Liceo Scientifico Statale “A. Pacinotti” plesso “Via Liguria”.

Il provvedimento si è reso necessario in seguito al rilevamento di alcuni casi di contagio da coronavirus.