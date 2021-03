Samugheo, dopo il lockdown ancora su i contagi: 43. Oltre cento in quarantena

Il sindaco avverte: "Controlli intensificati per sanzionare i trasgressori. I nostri sacrifici non possono essere vanificati"

Di: Giammaria Lavena

Salgono i contagi Covid a Samugheo, Comune entrato in lockdown sabato scorso. Gli attualmente positivi sono adesso 43, con altre 105 persone in quarantena. Nel frattempo il sindaco Basilio Patta in un messaggio rivolto ai cittadini e diffuso su Facebook ha ricordato alla comunità l'importanza di non infrangere le disposizioni.

"Ribadisco ai concittadini in maniera categorica che per poter uscire di casa devono sussistere motivazioni fondate da necessità lavorative o di bisogno, nonché l'accompagnamento del documento di autocertificazione", sottolinea il primo cittadino.

"Avviso inoltre che sono stati intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine allo scopo di sanzionare i trasgressori di tale disposizione - prosegue -. Invito ancora una volta tutta la popolazione ad un comportamento collaborativo e scrupoloso nell'osservanza dei protocolli anti-Covid a tutti i livelli".

"Gli sforzi e i sacrifici che in questo momento stiamo facendo, sia come Comune ma soprattutto come comunità, non possono essere rallentati o potenzialmente vanificati da comportamenti che vanno in direzione opposta all'azione di contenimento dei contagi".

Foto da Comune di Samugheo