Sassari, Federico Fashion Style dopo la chiusura: "Faremo altra tappa contro invidia della gente"

Dopo l'intervento della polizia locale di Sassari per la chiusura dell'attività questo pomeriggio, per via della sovrabbondanza di persone all'interno del locale, il parrucchiere dei vip ha dato la sua versione dei fatti sui social. "Abbiamo rispettato tutte le normative. Giustamente fuori c'erano persone che chiedevano foto"

Di: Redazione Sardegna Live

E' incappato in un primo ostacolo il tour sardo di Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip che in questi giorni ha fatto molto discutere per la decisione di spostarsi nell'Isola, quando ancora era zona bianca, dopo che tutte le altre regioni hanno cambiato colore.

Il parrucchiere, che ha fatto tappa a Sassari, oggi si è infatti visto chiudere il salone per sovrabbondanza di persone all'interno dell'attività (quindici totali). Vista l'inadempienza alle normative anti Covid è intervenuta la polizia locale, che ha sanzionato i gestori e chiudo l'attività per tre giorni.

In questi minuti lui stesso ha voluto chiarire la vicenda sui social, fornendo la sua versione dei fatti e promettendo una nuova tappa. "Siamo qui nel salone di Sassari, dove purtroppo abbiamo dovuto interrompere questa meravigliosa giornata di lavoro - racconta su Instagram -. Sono molto dispiaciuto per la chiusura".

"Non ti devi dispiacere - afferma uno dei titolari della struttura -, sicuramente è successo causa invidia, anche perché nel verbale è scritto che ci è stato mandato da un primo cittadino o addirittura da un collega".

"A priori io sono molto dispiaciuto perché dovete chiudere per tre giorni e avete preso la multa - sottolinea Federico Fashion Style - . Ci tengo a precisare che abbiamo rispettato tutte le normative anti Covid. All'entrata abbiamo sempre preso nominativi e temperatura".

E il titolare spiega: "C'è stato giusto un attimo di panico perché fuori c'era una folla immensa che chiedeva delle foto e abbiamo avuto delle persone in più all'interno del salone".

"Giustamente c'erano persone fuori che chiedevano le foto - conferma il parrucchiere -. All'interno c'erano i clienti, nel momento in cui sono arrivate le forze dell'ordine lui (l'altro titolare ndr) stava facendo cassa a due clienti e nel mentre ne sono entrati altre due".

"Purtroppo il conteggio delle persone massime per la metratura di questa struttura non prevedeva quel numero. Io comunque vi voglio ringraziare, mi dispiace fortemente dell'accaduto. Faremo un'altra tappa, qui, a Sassari - promette -, contro le invidie della gente".