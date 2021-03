Salgono i contagi nelle zone rosse: 42 a Golfo Aranci e 51 a Uri (69 in via ufficiosa)

I dati aggiornati da Ats in due dei Comuni "zona rossa" dell'Isola

Di: Giammaria Lavena

Incrementano i contagi Covid in due Comuni dell'Isola già in zona rossa. Si tratta di Golfo Aranci e Uri. Nel primo, secondo i dati comunicati da Ats, i cittadini positivi sono attualmente 42, cinque in più rispetto alla precedente rilevazione.

Qua, martedì prossimo partirà la campagna di screening su tutta la popolazione, che dovrà presentarsi presso la palestra comunale "Sebastiano Barrera", secondo gli appuntamenti concordati con gli uffici.

Situazione delicata anche ad Uri, dove, fa sapere la prima cittadina Lucia Cirroni, i contagi ufficiali sono 51 e quelli in via ufficiosa 69. "In merito allo screening di tutta la popolazione, siamo stati convocati domani per l'organizzazione della campagna", riferisce.

"Lo stesso è programmato probabilmente per il 10 e 11 aprile - precisa -. Invito tutti ad aderire, il tampone sarà somministrato a partire dal decimo anno di età in su, salve diverse indicazioni".