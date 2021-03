Brigata Sassari: donazione volontaria di sangue e plasma al Brotzu di Cagliari

I militari del 151° Reggimento si recheranno al Centro Trasfusionale dell'azienda ospedaliera. "Fieri e consapevoli di poter servire il nostro Paese con una semplice donazione"

Di: Giammaria Lavena

Una convenzione fra il Brotzu di Cagliari e il ministero della Difesa: i militari del 151° Reggimento della Brigata Sassari si recheranno al Centro Trasfusionale dell'azienda ospedaliera per la donazione volontaria di sangue e plasma. Questa mattina l'incontro alla Caserma Monfenera del Poetto.

"È motivo di orgoglio per la nostra azienda poter contare sulla collaborazione del 151° Reggimento e della Brigata Sassari - sottolinea il direttore sanitario Raimondo Pinna -, che da sempre è impegnata in attività umanitarie e di sicurezza sia sul territorio nazionale che internazionale. Tale impegno si traduce in attività di promozione della cultura della donazione del sangue all'interno delle Forze Armate e in particolare sulla fattiva raccolta del sangue da parte dei militari presso il nostro centro trasfusionale".

Soddisfazione per l'intesa da parte del colonnello Marco Granari, comandante del 151° Reggimento Fanteria Sassari. "Le nostre donne e i nostri uomini - afferma - sono fieri e consapevoli di poter servire il nostro Paese anche con una semplice donazione, soprattutto in un momento di particolare difficoltà nazionale a conferma di quanto si possa fare di più insieme per la collettività".