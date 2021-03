Alghero ancora senza acqua, cittadini infuriati

Lo stop era previsto sino alle 18. Nessuna comunicazione del Comune, rabbia sui social

Di: Redazione Sardegna Live

Cittadini infuriati ad Alghero per la prolungata interruzione dell’erogazione idrica, inizialmente prevista dalle 8 alle 18. Lo stop, invece, si è protratto più a lungo del previsto.

Gli operai di Abbanoa stanno intervenendo con dei lavori allo snodo Via Vittorio Emanuele - rotatoria - e allo Snodo Via La Marmora ang. Via Garibaldi per sostituzione dei pezzi speciali e della saracinesca di distribuzione per la Pietraia, per il Porto ed il Distretto “Marina”. A causa di alcuni imprevisti, però, l’acqua non tornerà prima delle 23. Così Abbanoa avrebbe riferito ad alcuni cittadini che hanno contattato il centralino e che allo stesso tempo hanno lamentato l’assenza di comunicazioni da parte del Comune.