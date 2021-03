Sassari. Balli e canti senza mascherina nel locale del consigliere comunale che poi si pente. La polizia chiarisce alcuni punti

Questa mattina è arrivata la nota stampa dalla Questura di Sassari con delle precisazioni “per dovere di cronaca e per una esatta ricostruzione dei fatti”

Di: Redazione Sardegna Live

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, eletto con la Lega, Daniele Deiana, è finito nell’occhio del ciclone per il video diventato virale in cui nell’ultimo sabato di zona bianca, nel suo locale “Le Iene” si balla e si canta senza mascherine. In tanti ne hanno chiesto le dimissioni, ma per Deiana questa non è una possibilità contemplata: "Ho fatto un errore, non mi dimetto", ha detto.

Il consigliere comunale, in seguito all’ampia diffusione del video, ha registrato un video per chiedere scusa: “Ho commesso una leggerezza, ho sbagliato e sono pronto a chiedere perdono a tutti. Mi sono sentito a casa, con amici che conosco da una vita e negli ultimi dieci minuti della serata ci siamo lasciati andare”.

Ieri Deiana ha anche rilasciato un’intervista a La Nuova Sardegna e le sue dichiarazioni non sono “piaciute” alla Polizia. Il consigliere, oltre a ribadire che ha fatto “una cavolata pazzesca” e che la mascherina ce l’aveva “sotto il mento”, ha riferito che ieri è andato ad autodenunciarsi in Questura e alla domanda del giornalista “Ma non l’hanno convocata?” Deiana ha risposto: “Li ho chiamati io. E hanno apprezzato”. Questa mattina è arrivata la nota stampa dalla Questura di Sassari in cui “per dovere di cronaca e per una esatta ricostruzione dei fatti”, si sottolinea che “il Consigliere comunale Sig. Deiana è stato convocato d’autorità nella mattina di ieri presso questa struttura al fine di contestargli le previste sanzioni amministrative degli articoli 1 II°c. 2 I°c. e 3 del D.L. n.19 del 25.03.2020 in combinato disposto con l’Art. 1 D.L. 16.05.2020 e l’Ordinanza Sindacale nr.10 del 01.03.2021”.

Ma soprattutto “nessun apprezzamento è stato indirizzato al predetto consigliere comunale”.

Intanto, comunque, è stata disposta la chiusura temporanea del ristorante “Le Iene” per cinque giorni.