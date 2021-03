Dall'Aou Sassari assicurano: in Sardegna presente variante sudafricana del Covid

Lo hanno rilevato nel laboratorio di Microbiologia e virologia da tre campioni provenienti dal nord ovest dell'Isola

Di: Giammaria Lavena

Arriva la conferma sulla presenza della variante sud africana del Covid in Sardegna. Lo fanno sapere dal laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Aou di Sassari, che lo ha rilevato in tre campioni provenienti da due Comuni del nord ovest dell'Isola. La sicurezza che si tratti di variante sud africana è arrivata dopo la mappatura dell'intero genoma virale del Sars Cov-2.

Il sequenziamento del genoma virale è stato effettuato utilizzando l'apparecchiatura donata dalla Fondazione Dinamo. "La nostra struttura si conferma così, ancora una volta, 'laboratorio sentinella' – afferma il direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia, professor Salvatore Rubino –. Il laboratorio, infatti, è in grado di allertare prontamente il sistema di sorveglianza sanitaria capace di circoscrivere immediatamente i focolai infettivi".

Attività questa che è stata svolta per i diversi casi Covid registrati nel nord Sardegna e, di recente, in occasione dell’individuazione dei numerosi casi di variante inglese che nell'Isola, dall'ultimo studio effettuato dai laboratori Covid sardi coordinati dall'Iss, ha fatto registrare una prevalenza del 75%. Un ruolo importante poi è stato svolto nell’individuazione, proprio nei giorni scorsi e per la prima volta nell'Isola, della variante brasiliana che ha interessato un comune del Sassarese.