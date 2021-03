Cocaina a domicilio in tempi di Covid: tutelavano la propria clientela portando la droga sotto casa

Arrestati due fratelli e una giovane. Intervista al comandante del Nucleo Investigativo, Michele Lastella

Di: Roberto Tangianu

Come spiegato questa mattina in conferenza stampa dal comandante del Reparto operativo del Comando provinciale di Cagliari, Michele Tamponi, e dal comandante del Nucleo Investigativo, Michele Lastella, l’attività d’indagine ha permesso di evidenziare che due fratelli di 23 e 30 anni, Simone e Danilo Spiga, nonché la fidanzata 27 enne di quest’ultimo Erika Valentini, si sono resi responsabili di centinaia di cessioni di cocaina nei confronti di una vasta e diversificata clientela dai 20 ai 50 anni, tra i quali diversi liberi professionisti della cosiddetta “Cagliari bene”.

Il modus operandi, hanno riferito, era dato da brevissime comunicazioni telefoniche e punti d’incontro in luoghi prestabiliti in Cagliari ed Elmas, dove gli spacciatori si recavano in auto per incontrare fugacemente gli assuntori, per poi ripartire immediatamente verso altri luoghi prestabiliti per incontrarne immediatamente degli altri. Inoltre talvolta gli appuntamenti avvenivano presso l’autolavaggio degli stessi fratelli Spiga a Elmas.

ECCO I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE