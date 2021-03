Continue violenze e maltrattamenti nei confronti della compagna. Il carnefice finisce in carcere

Scatta il “codice rosso”, nei guai 22enne nigeriano

Di: Redazione Sardegna Live

Continua l’impegno della Polizia di Stato contro la violenza di genere e i reati di maltrattamenti in famiglia. E’ nel contesto dell’incessante lavoro svolto a tutela delle vittime, in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Cagliari, in applicazione della più recente normativa (cosiddetto “codice rosso”), che gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carbonia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di un uomo di 22 anni di origini nigeriane accusato di maltrattamenti e lesioni gravi ai danni della compagna.

I maltrattamenti sarebbero durati per anni, iniziando già poco tempo dopo l’avvio della relazione sentimentale, durante la quale la coppia aveva convissuto a più riprese. La donna sarebbe dovuta ricorrere in più occasioni a cure mediche per le conseguenze delle percosse inferte con calci e pugni, talvolta anche con bastoni o cinghie; e da mesi la stessa viveva nel terrore per l’incolumità propria e dei propri famigliari, a fronte delle continue minacce anche di morte da parte del compagno che, come riferito dalla polizia, era avvezzo all’abuso di alcolici e stupefacenti.

In più occasioni le forze dell’ordine sarebbero intervenute, riscontrando una escalation di violenze proseguite fino al febbraio di quest’anno, quando le gravi conseguenze dell’ennesima aggressione avrebbero spinto la vittima a chiedere aiuto alla Polizia, assieme ai propri familiari. Accompagnata dai poliziotti del Commissariato di Carbonia in un percorso che le ha consentito di prendere coscienza della gravità dei fatti e della situazione in cui si trovava, la donna ha trovato il coraggio di andarsene di casa e denunciare il suo aguzzino, che imperterrito avrebbe continuato a tempestarla di messaggi anche minacciosi nel tentativo di riallacciare la relazione.

Le indagini della Polizia hanno così preso avvio e sono state coordinate dalla Procura di Cagliari, che sulla base dei numerosi elementi raccolti ha proposto la misura della custodia cautelare in carcere. La proposta, accolta dal Gip, è stata poi immediatamente eseguita dal personale del Commissariato, che ha condotto l’uomo in carcere ponendo fine all’incubo in cui vivevano ormai da mesi la donna e la sua famiglia.