Il nonnino di Bonorva: "Vaccino? Ho conosciuto la guerra e la fame. Si vergogni chi teme"

Il sindaco di Bonorva condivide una preziosa testimonianza di senso civico

Di: Redazione Sardegna Live, foto Massimo D'Agostino

Il sindaco di Bonorva, Massimo D'Agostino, ha condiviso su Facebook le parole di un anziano del paese coinvolto nella campagna di vaccinazione contro il Covid.

"Apo connotu su famine de poi e sa gherra, su nie de su '56, so istadu operadu tres boltas e n'apo idu de ogni colore. E como no so timinne. E si ne fettana sa ilgonza sos chi timene. De timire est custa maladia mala. Faghidemi custu impiastru de vaccinu e movidebos, chi devo calare a binza!".

"Ho conosciuto la fame dopo la guerra e la nevicata del '56, sono stato operato tre volte e ne ho viste di tutti i colori. E ora non temo. E si vergogni chi teme. Bisogna temere questo brutto virus. Fatemi questo benedetto vaccino e in fretta, che devo andare in vigna!".

Nella giornata di ieri sono stati eseguiti a Bonorva circa 300 vaccini agli over 80. "Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa importante giornata e non riesco a citarli singolarmente - commenta il primo cittadino -. Una citazione particolare, però, mi sia consentita all'instancabile opera dei volontari della Protezione Civile Bonorva che hanno fatto davvero un lavoro encomiabile. Che poi quelli "fragili" siamo noi, questi over 80 sono delle rocce. E sono la nostra storia".