Molesta una 19enne in bicicletta, denunciato 15enne

E' accusato di violenza sessuale, riaffidato a genitori

Di: Redazione Sardegna Live

Avrebbe molestato una ragazza che passeggiava in sella a una bicicletta a Decimomannu. Un ragazzino di 15 anni di San Nicolò d'Arcidano è stato denunciato dai carabinieri alla Procura per i minorenni per violenza sessuale.

L'episodio è avvenuto ieri. Una studentessa di 19anni di Assemini stava percorrendo la pista ciclabile in sella alla bici, quando è stata affiancata dal ragazzino. Il 15enne l'avrebbe molestata per poi fuggire a tutta velocità in sella alla sua bicicletta.

La vittima ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che in pochi minuti hanno bloccato il presunto responsabile, il quale è stato accompagnato in caserma e denunciato. Quindi è stato riaffidato ai genitori.