Consiglio regionale annullato. Pais: “Seduta rinviata per garantire la massima sicurezza sanitaria”

Diverse persone che svolgono la loro attività nel palazzo di via Roma potrebbero aver avuto contatti con positivi al Covid

Di: Redazione Sardegna Live

La seduta del Consiglio regionale, prevista per le ore 16 di domani, è stata annullata. La decisione assunta dal presidente del Consiglio Michele Pais dopo aver avuto la notizia che alcune persone, che svolgono la loro attività nel Palazzo di via Roma, potrebbero aver avuto contatti con positivi al Covid.

“Da mercoledì procederemo - spiega Pais - a uno screening totale dei consiglieri e del personale che lavora in Consiglio regionale. La sicurezza deve essere la priorità. L’Assemblea non può riunirsi se non viene effettuato il tampone a tutti coloro che entrano in aula e ai dipendenti del Palazzo”.

Nei giorni scorsi era emersa tra l'altro la positività dell'assessore alla Programmazione Giuseppe Fasolino.