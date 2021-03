Cagliari. Esce di casa per andare a spacciare: fermato della Polizia

Trovati in casa 265 grammi di hashish

Di: Redazione Sardegna Live

Gli investigatori della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile di Cagliari, insieme agli agenti della Squadra Volante, hanno arrestato un uomo di 53 anni cagliaritano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un’attenta attività di osservazione compiuta dagli investigatori della Squadra Mobile nei confronti del uomo, come da loro riferito, ha confermato i sospetti che stesse gestendo un fiorente commercio illegale di droga. In particolare, le dosi di stupefacente che il 53enne forniva ai suoi acquirenti erano già pronte all’uso, preconfezionate e sotto forma di “spinelli”.

L’uomo è stato fermato e controllato dai poliziotti della Squadra Mobile e delle Volanti mentre si apprestava uscire di casa ed è stato trovato in possesso di 20 dosi di hashish che nascondeva dentro un pacchetto di sigarette, custodito all’interno di un borsello. Nel successivo controllo all’interno dell’abitazione sono stati trovati 265 grammi della stessa sostanza, in parte suddivisa in altre 55 dosi pronte per essere immesse nel mercato e consumate. Inoltre, i poliziotti della Squadra Mobile hanno sequestrato la somma di 350 euro e tutto il materiale utile al confezionamento: dal bilancino di precisione alle bustine di plastica con il logo della marijuana.

Dopo essere stato accompagnato in Questura in stato di arresto è stato presentato all’udienza di convalida con rito direttissimo.