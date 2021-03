Cagliari. Covid, quattordici persone guarite. Invariato il numero di ricoveri in ospedale: 34

Sulla zona arancione, il sindaco Truzzu dice: “Visti i numeri non lo meritiamo, ma dobbiamo continuare a rispettare le regole"

Di: Redazione Sardegna Live

“I numeri si confermano in linea con quelli dell'ultima settimana: in leggero calo il totale dei positivi, che passa da 331 a 317, mentre è sempre di 34 il numero di ricoveri in ospedale. Stabile anche la media giornaliera di marzo, con 16,6 nuovi positivi al giorno, per un totale di 349 dall'inizio del mese”. Lo fa sapere il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu nel consueto aggiornamento sulla situazione dei contagi nella città.

Oggi per la Sardegna è il primo giorno di zona arancione e il primo cittadino sottolinea: “Visti i numeri non lo meritiamo, e per quanto difficile da mandar giù dobbiamo accettare questa decisione e continuare a rispettare le regole, evitando comportamenti irresponsabili che potrebbero costarci ancora più caro”.