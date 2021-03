Covid, scuole chiuse a Uri. Il sindaco non esclude restrizioni straordinarie

La sindaca Cirroni: "Effettuato un primo tracciamento dei casi positivi. Domani saranno effettuati altri tamponi molecolari"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Comune di Uri

La sindaca di Uri, Lucia Cirroni, ha diffuso un comunicato per informare la popolazione sulla situazione Covid in paese. "Stiamo attraversando un duro periodo ma non facciamoci prendere dallo sconforto - scrive su Facebook l'amministratrice -. Grazie alla disponibilità dei nostri medici Dott.Biddau e Dott.ssa Meloni e alla collaborazione di tutti coloro che hanno effettuato il tampone antigenico è stato possibile effettuare un primo tracciamento dei casi positivi al Covid. L’Ats ha immediatamente attivato un controllo tramite tampone molecolare e al momento è impegnata nel tracciamento dei contatti. Domani saranno effettuati altri tamponi molecolari (che sono indispensabili per un tracciamento reale)".

"C’è stata una gara contro il tempo che sicuramente avrà risvolti positivi sul contenimento del virus. Ancora non abbiamo ricevuto comunicazione rispetto ai dati reali che sono in fase di costruzione. Questa mattina ho avuto modo di confrontarmi col Prefetto e con l’istituto di Igiene e Sanità e si ritiene ancora prematuro, finché non abbiamo dati certi, emanare ordinanze eccessivamente restrittive che mi auguro non siano necessarie, ma nel caso lo fossero sono sicura che la nostra comunità comprenderà e sarà pronta ad affrontarle per il bene di tutti noi. Ho anche sentito il Prof. Sotgiu, epidemiologo dell’Università di Sassari che ringrazio per avermi dato piena disponibilità nel caso in cui abbia necessità di pareri o suggerimenti".

"Da domani saremo in zona arancione - prosegue la Cirroni - e questo comporta già una serie di restrizioni da seguire. Vista comunque la situazione, ho sentito il dirigente scolastico e la coordinatrice del nido e al fine di effettuare un’accurata sanificazione di tutti gli ambienti e nell’attesa di ulteriori risvolti, in via puramente precauzionale, abbiamo optato per la chiusura e/o attivazione della dad per I prossimi due giorni. Tra lunedì e martedì avrò modo di avere una situazione più chiara che mi darà modo di prendere ulteriori provvedimenti se necessario. Martedì presenzierò all’incontro per la campagna di screening “Sardi e Sicuri“ della Regione Sardegna e avrò modo di chiedere se sarà possibile anticipare i tempi per l’organizzazione dello screening nel nostro paese".

E conclude: "A breve inoltre prenderà avvio la campagna vaccinale per gli over 80, metteremo a disposizione i moduli con informativa e consenso informato con le varie indicazioni. Continuiamo ad avere la massima cautela per far si che questa buia parentesi si chiuda al più presto".