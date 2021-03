Alghero. Motociclista investe pedone e si da alla fuga: rintracciato e denunciato

Si tratta di un 57enne del posto

Di: Giammaria Lavena

Ieri in via Garibaldi ad Alghero, in tarda mattinata, un motociclista ha investito un pedone 60enne mentre attraversava le strisce pedonali. Il centauro però si è dato alla fuga senza prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Alghero, che hanno raccolto le dichiarazioni di alcuni passanti, testimoni dell’accaduto.

La vittima è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Alghero, dove è stata medicata per le lesioni e le escoriazioni riportate a una gamba e a un braccio. E' stato successivamente dimesso con 10 giorni di prognosi.

I militari hanno acquisito anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali vicini al luogo dell'accaduto. L’analisi dei filmati avrebbe consentito di individuare il mezzo e risalire all’identità del proprietario. Si tratta di R.C., 57enne algherese.