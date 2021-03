Nuoro, controlli nel territorio provinciale: 4 violazioni del cds e 9 sanzioni per violazioni normative

Identificate complessivamente 498 persone e controllati 224 veicoli, oltre a 17 controlli di esercizi per somministrazione cibi e bevande

Di: Giammaria Lavena

Nel fine settimana è proseguita l’intensificazione dei controlli disposti dal questore di Nuoro nel capoluogo e in altre località della provincia, con la finalità di prevenire e contrastare i comportamenti non conformi con la vigente normativa anti Covid e il potenziale pericolo derivante da assembramenti vietati e, in generale, per prevenire e reprimere i reati.

In tale contesto, nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 marzo sono stati attuati articolati dispositivi di controllo del territorio ai quali hanno preso parte gli equipaggi delle Volanti dell’U.p.g.s.p., della Polizia Amministrativa, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Macomer, della Polizia Stradale, del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che hanno effettuato capillari controlli nelle piazze e nelle strade maggiormente interessate da fenomeni di aggregazione sociale.

Nel corso dell’attività sono state identificate, complessivamente, 498 persone, controllati 224 veicoli, contestate 4 violazioni al codice della strada ed elevate 9 sanzioni per violazione delle normative anti Covid. Nell’ambito dei dispositivi programmati nel capoluogo e nel Comune di Bosa sono stati attuati 17 controlli di esercizi che effettuano la somministrazione di cibi e bevande.

I controlli si sono concentrati sulle strade, sulle piazze e nei principali luoghi di aggregazione dei più giovani e sono stati indirizzati alla prevenzione di eventuali assembramenti non consentiti. L’attività di controllo proseguirà nelle prossime settimane e vedrà impegnati equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti per la “zona arancione”.