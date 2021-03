Papa Francesco: "Razzismo virus che invece di sparire si nasconde"

Il tweet del pontefice in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale. "Dimostrazione che i progressi della società non sono assicurati"

Di: Giammaria Lavena

"Il razzismo è un virus che muta facilmente e invece di sparire si nasconde, ma è sempre in agguato". Queste le parole di Papa Francesco in un tweet.

"Le espressioni di razzismo - ha aggiunto - rinnovano in noi la vergogna dimostrando che i progressi della società non sono assicurati una volta per sempre".

Il pensiero del pontefice in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, accompagnato dagli hashtag #FightRacism #FratelliTutti.