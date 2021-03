Villamar. In casa marijuana e una pistola: arrestata una coppia

Durante le perquisizioni i due avrebbero inveito contro i carabinieri con insulti e minacce

Di: Giammaria Lavena

Nel pomeriggio di ieri, a Villamar, i carabinieri della locale Stazione, insieme ai colleghi di Villanovafranca e del Norm della Compagnia di Sanluri, hanno arrestato per detenzione di stupefacenti, armi e munizioni, nonché deferito per minaccia a pubblico ufficiale S.M., 50enne disoccupato, attualmente agli arresti domiciliari. Nel contesto i carabinieri hanno anche denunciato a piede libero la compagna dell’uomo, 37 anni.

In particolare, l'uomo è stato controllato nella sua abitazione nell’ambito delle periodiche verifiche alle persone sottoposte a misure, ma avrebbe da subito mostrato insofferenza all’accertamento. I militari avrebbero avvertito odore di stupefacenti provenire da una delle stanze e quindi hanno proceduto immediatamente a perquisire la sua abitazione.

Sarebbero infatti stati rinvenuti un sacchetto con 80 grammi di marijuana in infiorescenze essiccate e un bilancino di precisione. Ma nascosta in un armadio sarebbe stata trovata anche una pistola semiautomatica cal. 7.65, con matricole abrase e 7 proiettili stesso calibro, nonché circa 700 euro in contanti.

Il tutto è stato sequestrato. Durante le fasi dell’operazione la coppia avrebbe inveito contro i carabinieri con insulti e minacce, per cui si è proceduto nei loro confronti con le ulteriori relative denunce. L’autorità giudiziaria informata ha disposto la traduzione dell’arrestato in carcere a Uta in attesa di udienza di convalida da fissarsi.