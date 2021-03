Trenta positivi a Golfo Aranci: da oggi entra in zona rossa

Lo ha comunicato il sindaco Mario Mulas. "Numeri preoccupanti"

Di: Giammaria Lavena

Golfo Aranci entra in zona rossa dopo il rilevamento di trenta casi di positività al coronavirus. Lo ha comunicato nella tarda serata di ieri il sindaco Mario Mulas. "Devo purtroppo comunicare che i tamponi effettuati al Mater e dalla Ats ci consegnano una situazione per nulla tranquilla - afferma -. In paese in questo momento abbiamo trenta cittadini positivi oltre a numerosissimi soggetti posti in quarantena".

"Sono numeri molto preoccupanti - spiega - che hanno portato Ats a certificare l’esistenza delle condizioni per decretare da parte mia l’istituzione di una zona rossa comunale. Pertanto sono al lavoro con gli uffici comunali alla predisposizione della relativa ordinanza la cui entrata in vigore è prevista per domattina alle ore 7 e sarà in vigore per i prossimi 14 giorni".

"Con la solidarietà e la forza che abbiamo dimostrato in questo lungo anno supereremo pure quest’altro brutto momento - conclude il primo cittadino -. Forza!".

Foto da Facebook Mario Mulas