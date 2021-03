Covid, Samugheo entra in lockdown. Il sindaco: "Dinamica contagi molto varia"

La comunicazione del primo cittadino nella tarda serata di ieri. Ecco le misure restrittive adottate a partire da oggi

Di: Giammaria Lavena

Il Comune di Samugheo entra in lockdown dopo l'incremento dei casi di coronavirus. Lo ha comunicato nella tarda serata di ieri il sindaco Basilio Patta. "Cari concittadini, scrivo queste righe dopo un'attenta e scrupolosa valutazione dei fatti per rendervi partecipi dell'attuale situazione sanitaria nella nostra comunità e delle conseguenti decisioni che mi accingo a prendere di concerto con le autorità preposte", scrive il primo cittadino.

"Come ormai ben sapete, abbiamo diversi casi di positività obiettivamente riconducibili a comportamenti altamente rischiosi verificatisi durante questo fine settimana. La dinamica dei contagi è molto varia e di difficile ricostruzione, pertanto la nostra comunità si deve sottoporre, in via cautelativa e a tutela della salute pubblica, a un periodo di lockdown fino a che la situazione non rientra nei corretti parametri di sicurezza", spiega.

Dunque, a partire dalle 2 di questa mattina, a Samugheo sono state introdotte le seguenti misure: chiusura di tutti i pubblici esercizi quali bar, ristoranti, pizzerie agriturismi e assimilabili; divieto di ogni spostamento da e per il Comune di Samugheo, salvo che per comprovate e motivate esigenze lavorative, ivi compresi eccezionali motivi di studio, situazioni di necessità o motivi di salute; limitazione delle visite a parenti e affini ai casi di effettiva necessità; sospensione delle attività didattiche in presenza nei plessi scolastici del Comune; chiusura delle attività di servizi alla persona.

E ancora: chiusura al pubblico della Biblioteca Comunale, delle strutture connesse e del Museo Murtas; sospensione del commercio ambulante e del mercato settimanale; divieto di consumo di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche e aperte al pubbliche dell’intero territorio comunale; divieto di porto e detenzione di bottiglie, contenitori di vetro, lattine in metallo, bottiglie di plastica o qualsiasi altro contenitore ai fini del consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche dell’intero territorio comunale; sospensione delle attività sportive amatoriali all'interno del territorio comunale.

"Stiamo programmando iniziative di screening in tempi rapidi, sia per aver aver contezza della situazione nella popolazione scolastica a tutti i livelli, sia per poter assumere ulteriori decisioni - comunica Patta -. Faccio un ulteriore accorato appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini per evitare qualsiasi occasione di potenziale pericolo di contagio al fine di tutelare la salute di tutti e agevolare il lavoro delle istituzioni che in questo periodo sono state messe a dura prova dai comportamenti sconsiderati di pochi".

"Mi riservo la possibilità di integrare con ulteriori disposizioni nei prossimi giorni l'ordinanza che mi accingo ad emettere, qualora questo fosse necessario", conclude.

Foto da Comune di Samugheo