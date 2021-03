Uri. Dopo il boom di casi Covid arrivano le restrizioni

Negli ultimi due giorni di zona bianca coprifuoco anticipato alle 22:30. I bar chiudono alle 16

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo il boom di casi Covid, da zero a venti in pochi giorni, a Uri la sindaca Lucia Cirroni ha firmato un’ordinanza entrata in vigore quest’oggi e valida sino a domani. Coprifuoco anticipato alle 22:30, chiusura alle 16 per Bar, Circoli ricreativi, Pub con obbligo di consumazione al tavolino, chiusura alle 22 per i ristoranti.

Inoltre nei locali aperti al pubblico è vietata la trasmissione di programmi sportivi (a titolo esemplificativo le partite di calcio). E poi ancora, prevista la chiusura al pubblico di parchi, aree gioco, giardini pubblici o altri spazi pubblici e il divieto di consumo di bevande e/o alimenti in tutti gli spazi pubblici come strade e piazze.

“E’ fatto obbligo di usare sull’intero territorio e per l’intera giornata protezioni delle vie aeree anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico e negli spazi pubblici dove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità – si legge ancora nell’ordinanza - È fatto divieto di qualsiasi forma di assembramento, nei luoghi pubblici e inoltre sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose anche all’interno di abitazioni private”.