Bando (R)esisto e FES. Confcommercio Sud Sardegna: “Tutte le imprese hanno diritto ai sussidi”

Il presidente Bertolotti ha inoltrato una nota al Presidente Solinas: “Chiediamo che si trovino immediatamente tutte le risorse necessarie utili a soddisfare chi ha diritto”

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente di Confcommercio Sud Sardegna, Alberto Bertolotti, ha inoltrato una nuova nota al presidente Solinas: “Chiediamo che si trovino immediatamente tutte le risorse necessarie utili a soddisfare chi ha diritto”.

Il riferimento è al Bando (R)esisto ed al Fondo di Emergenza Imprese Sardegna, due strumenti messi in campo dalla Giunta regionale per le imprese, che devono fare i conti con la gravissima crisi economica derivata da quella sanitaria. “Oggi più che mai, rinnoviamo la nostra richiesta alla Giunta ed al Consiglio regionale - dice Bertolotti - dobbiamo fare i conti con un’economia in gravissima recessione ed una crisi di liquidità che rischia di essere irrimediabile. Nell’attesa di una possibile ripresa del mercato – e delle misure che serviranno ad accompagnare l’uscita dalla pandemia- chiediamo con urgenza di garantire i contributi a tutte le imprese sarde che abbiano presentato richiesta. La procedura del click-day è inadeguata”.

Secondo il presidente di Confcommercio Sud Sardegna "la pandemia ha già causato troppe diseguaglianze escavato solchi profondi e drammatici tra imprese e lavoratori pubblici e privati. Le istituzioni provvedano a colmarli e non ad allargarli. La situazione è insostenibile”.