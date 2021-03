Federico Fashion Style sbarca in Sardegna, oggi tappa a Iglesias

Il parrucchiere dei vip dà il via al suo tour dell'Isola

Di: Redazione Sardegna Live

L'ingresso della Sardegna in zona arancione non ha scoraggiato Federico Fashion Style, il parrucchiere-influencer che nei prossimi giorni sarà impegnato in un tour di lavoro nell'Isola.

Partito ieri sera dal porto di Civitavecchia alla volta della Sardegna dopo aver fatto il tampone con esito negativo, oggi sarà a Iglesias per poi fare tappa a Quartucciu, Cagliari, Oristano, Alghero, Sassari e Olbia.

"Vi aspetto, siete in tantissimi - ha commentato su Instagram - ma se qualcuno vuole tentare per vedere se si è liberato un posticino vi lascio il numero di riferimento".