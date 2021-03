Zoffili: "La Sardegna non è un algoritmo, non ci sono le condizioni per cambiare colore"

Il coordinatore della Lega in Sardegna: "Mi fido del mio governatore e della responsabilità dei sardi, non si può uscire dalla zona bianca per tre Comuni"

Di: Giammaria Lavena

"Ho sentito il governatore della Sardegna Christian Solinas e l'assessore alla Sanità Mario Nieddu, che mi rassicurano rispetto al fatto che non ci siano i presupposti per cambiare colore".

Lo riferisce il deputato e coordinatore della Lega in Sardegna Eugenio Zoffili, a proposito delle indiscrezioni che vedrebbero l'Isola a rischio uscita dalla zona bianca per passare direttamente in arancione.

"Io mi fido del mio governatore e della responsabilità dei sardi piuttosto che di un algoritmo ereditato dal Conte 2", afferma l'esponente del Carroccio. "La Sardegna non può uscire dalla zona bianca perché tre Comuni, peraltro già in zona rossa, sono a rischio", conclude.