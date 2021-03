Sileri: "Sardegna peggiora, alcune regioni rischiano cambio colore"

Ospite a 'Un Giorno da Pecora' il sottosegretario alla Salute ha commentato la situazione di alcune regioni italiane. "Prima di parlare aspetto la Cabina di regia", ma alla domanda sulla Sardegna zona bianca...

Di: Giammaria Lavena

"C'è qualche regione che rischia di cambiare colore però aspetto che si pronunci la Cabina di regia. Se so quali saranno? Guardando i dati lo intuisco ma aspetto a dirlo per correttezza".

Queste le parole del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di 'Un Giorno da Pecora', a Rai Radio 1. E sul possibile cambiamento di colore della Sardegna: "Ha dei numeri in peggioramento però non so, aspetterei la Cabina di regia", ribadisce.

E alla domanda reiterata di Geppi Cucciari se "la Sardegna rimarrà bianca" ha storto la bocca e scosso la testa lasciando trasparire scarsa fiducia.