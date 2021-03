Carbonia. Fermato dalla Polizia nella notte con quattro ovuli di droga

Arrestato 23enne

Di: Redazione Sardegna Live

Gli Agenti della Squadra Volante del Commissariato di Carbonia, durante il controllo del territorio operato nelle ore serali, hanno arrestato un 23enne di origini nigeriane per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I poliziotti, intorno a mezzanotte, quindi in pieno orario di coprifuoco, hanno notato il giovane mentre camminava in via Ospedale.

Alla vista degli agenti, come da loro riferito, il ragazzo ha lanciato un involucro di plastica sull’erba posta a bordo della strada, cercando di darsi alla fuga.

I poliziotti sono riusciti subito a raggiungere il 23enne e a bloccarlo, recuperando anche quello di cui si era liberato poco prima: un guanto in lattice dove all’interno vi erano quattro ovuli contenenti 40 grammi di cocaina ed eroina.

Il ragazzo è stato portato negli uffici del Commissariato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in attesa dell’udienza direttissima.